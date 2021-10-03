660 демонстрацій провели по всій території США через закон про заборону абортів у Техасі.

Про це пише Reuters.

Жінки протестували проти посилення обмежень на проведення абортів, а також за збереження цієї свободи для всіх жінок.

Мітинги пройшли через закон у Техасі, який забороняє штучне переривання вагітності після 6-го тижня. Це найжорсткіше обмеження в державі.

Так званий “Закон про серцебиття”, що підписав губернатор Грег Ебот, забороняє робити аборт після того, як в ембріона починає битися серце. Проте експерти кажуть, що це стається раніше, ніж жінки дізнаються про свою вагітність.