Про це пише Reuters.
Жінки протестували проти посилення обмежень на проведення абортів, а також за збереження цієї свободи для всіх жінок.
Мітинги пройшли через закон у Техасі, який забороняє штучне переривання вагітності після 6-го тижня. Це найжорсткіше обмеження в державі.
Так званий “Закон про серцебиття”, що підписав губернатор Грег Ебот, забороняє робити аборт після того, як в ембріона починає битися серце. Проте експерти кажуть, що це стається раніше, ніж жінки дізнаються про свою вагітність.
- Сенатор-республіканець із Флориди подав законопроєкт, який забороняє аборти на шостому-восьмому тижні вагітності та дасть змогу судитися з лікарями через переривання вагітності.