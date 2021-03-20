Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Збір коштів організував старший син убитої. Він розповів, що його мати виховувала їх з братом самотужки.
“Вона була однією з моїх найкращих друзів і вплинула на те, ким ми є сьогодні. Її смерть змусила мене по-новому поглянути на кількість ненависті, що існує в нашому світі”, – написав син Грант.
Ренді Пак, старший син жінки, написав, що у них з братом немає родичів у США. Їхня сім’я залишилася в Південній Кореї.
59 тисяч осіб ухвалили рішення пожертвувати різні суми грошей синам загиблої жінки. Ренді зазначив, що гроші потрібні їм з братом, щоб платити за оренду житла, їжу й за рахунками.
У Центрі вивчення ненависті й екстремізму при Каліфорнійському державному університеті в Сан-Бернардіно зазначили, що стрілянина в Атланті посилила побоювання, які відчувають багато азійців у США, оскільки кількість злочинів на ґрунті ненависті до осіб азійської національності більш ніж подвоїлася під час пандемії коронавірусу.
- 16 березня в американській Атланті й передмісті відбулися три збройні конфлікти, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.
- За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa й Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.
- Підозрюваного в стрілянині, 21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстоку затримали приблизно за 240 км на південь від Атланти.