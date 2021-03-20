На американській комерційній краудфандинговій платформі GoFundMe зібрали понад 2 мільйони доларів для двох синів Хен Чжен Грант, 51-річної жінки, яка загинула під час стрілянини в СПА-салоні Атланти.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Збір коштів організував старший син убитої. Він розповів, що його мати виховувала їх з братом самотужки.

“Вона була однією з моїх найкращих друзів і вплинула на те, ким ми є сьогодні. Її смерть змусила мене по-новому поглянути на кількість ненависті, що існує в нашому світі”, – написав син Грант.

Ренді Пак, старший син жінки, написав, що у них з братом немає родичів у США. Їхня сім’я залишилася в Південній Кореї.

59 тисяч осіб ухвалили рішення пожертвувати різні суми грошей синам загиблої жінки. Ренді зазначив, що гроші потрібні їм з братом, щоб платити за оренду житла, їжу й за рахунками.

У Центрі вивчення ненависті й екстремізму при Каліфорнійському державному університеті в Сан-Бернардіно зазначили, що стрілянина в Атланті посилила побоювання, які відчувають багато азійців у США, оскільки кількість злочинів на ґрунті ненависті до осіб азійської національності більш ніж подвоїлася під час пандемії коронавірусу.