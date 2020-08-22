Після того як губернатор штату Ендрю Куомо і посадові особи схвалили відновлення роботи музеїв і культурних установ в Нью-Йорка з 24 серпня, кілька організацій оголосили про свої плани щодо поновлення роботи.

Про це повідомляють #Букви з посилання на пресслужбу музеїв.

Ось які установи почнуть приймати відвідувачів вже зовсім скоро.

Музеї на островах Свободи та Елліс

Статуя Свободи й Національний музей імміграції на острові Елліс планують частково відновити роботу в понеділок, 24 серпня.

Повторне відкриття буде охоплювати доступ до таких об’єктів:

Статуя Свободи (імерсивний театр та інтерактивні експонати закриті);

Національний музей імміграції на острові Елліс (закриті театри, інтерактивні експозиції та бібліотека);

Територія островів Свобода й Елліс (інформаційний центр закритий);

П’єдестал і корона Статуї свободи залишаються закритими для відвідування.

Відкритий простір на островах Свободи й Елліс можна буде відвідати, дотримуючись правил соціального дистанціювання і в масках.

Відвідувачам настійно рекомендується завчасно бронювати квитки на сайті www.statuecruises.com, щоб уникнути черг.

Музей мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо в Нью-Йорку почне працювати вже 26 серпня. Його двері буду відкриті з 11 ранку до 17 вечора, з середи по неділю.

У музеї були введені заходи безпеки відповідно до рекомендацій штату і вимог місцевих органів охорони здоров’я, включаючи квитки із зазначенням часу й дати, керівництво з соціального дистанціювання, безконтактну оплату, ретельне прибирання і медичний огляд працівників.

Всі гості повинні будуть носити захисні маски для обличчя. Місткість буде обмежена до 25% дозволеної кількості відвідувачів.

Музей сучасного мистецтва

Музей знову відкриється для публіки 27 серпня, з новим графіком роботи протягом першого місяця, до 27 вересня: з 10:30 до 17:30 з вівторка по неділю для публіки; і з 10:30 до 17:30 у понеділок лише для членів музею. Вхід буде безкоштовним для всіх відвідувачів з вівторка по неділю, до 27 вересня, завдяки давньому партнерові музею – UNIQLO.

У музеї запровадили нові протоколи безпеки для своїх гостей, слідуючи керівним принципам CDC, штату і міста Нью-Йорк.

Музей Метрополітен

The Met планує відновити роботу 29 серпня з новими заходами соціального дистанціювання. Члени Метрополітен-музею зможуть відвідати музей раніше, 27 і 28 серпня. Відкриття Метрополітен-клубу заплановано на суботу, 12 вересня.

The Cloisters, його філія в Вашингтон-Хайтс, незабаром відкриється. Відділення Met Breuer відкрито не буде.

Будівля Метрополітену на П’ятій Авеню буде відкрита п’ять днів на тиждень, з четверга по понеділок. Щосуботи, щонеділі й щопонеділка вона буде відкрита з 10 ранку до 17 вечора. Згодом музей працюватиме щочетверга і щоп’ятниці, з полудня до 19 вечора.

Met розробив комплексні процедури безпеки для своїх співробітників і відвідувачів відповідно до інструкцій, наданих CDC, штатом і містом Нью-Йорк. Заходи включають обмеження числа відвідувачів до 25% максимальної місткості музею і вимогу про своєчасну реєстрацію входу.

Бруклінський музей

Бруклінський музей повідомив про відновлення роботи з 12 вересня. В рамках безпечного повторного відкриття на всіх квитках буде зазначено час, вхід по них здійснюватиметься кожні 15 хвилин. Це дасть змогу обмежити кількість людей, що одночасно перебувають у галереях.

Відкриті будуть лише 1-й і 5-й поверхи.

Музей 11 вересня

Першими відвідати музей зможуть близькі загиблих під час нападу на Всесвітній торговий центр в 1993 році та жертв теракту 2001 року. Широка публіка зможе відвідати музей з 12 вересня.

У музеї діятимуть суворі правила, включаючи обмеження у 25% місткості й вимогу носити маски. Також заради безпеки перебування всередині встановлять станції ручної санобробки, а також забезпечать температурний контроль для всіх відвідувачів.

Музей буде відкрито п’ять днів на тиждень. До закриття в середині березня він працював щодня, тепер він буде закритий у вівторок і середу.

Музей мистецтв і дизайну

Музей мистецтв і дизайну повідомив про повторне відкриття з 17 вересня.

“Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі зі старими друзями, а також з нашими новими прихильниками, які вперше особисто відвідають музей. Залишайтеся з нами для отримання докладнішої інформації щодо протоколів безпеки, годин і майбутніх виставках. Скоро побачимося”, – йдеться в повідомленні.

Музей Соломона Гуггенхайма

Музей Гуггенхайма відкриється 3 жовтня.

Члени та меценати музею зможуть відвідати музей раніше, з 30 вересня по 2 жовтня.

“Будуть вжиті нові заходи, які зосереджуються на вашому здоров’ї та безпеці”, – йдеться у повідомленні.