За 150 днів президентства Джо Байдена в США зробили 300 мільйонів щеплень проти коронавірусу.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

“За 150 днів було зроблено 300 мільйонів щеплень, кількість випадків зараження COVID-19 та випадків смертей внаслідок зараження знизилась на 90%, а економіка переживає найбільше зростання за останнє десятиріччя”, – повідомили в президентській адміністрації.

На сьогодні 175 мільйонів американців отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

В цифрах:

65% дорослих американців отримали по одній дозі вакцини проти коронавірусу;

55% дорослих американців повністю вакциновано проти коронавірусу;

87% осіб похилого віку зробили хоча б одне щеплення проти коронавірусу;

в 15 штатах та окрузі Колумбія понад 70% населення отримало по одному щепленню проти коронавірусу;

у 26 штатах та окрузі Колумбія понад 50% населення повністю вакциновано проти коронавірусу.

Наразі 90% американців мають змогу зробити щеплення проти коронавірусу в радіусі 5 миль від свого будинку.