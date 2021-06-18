Про це повідомили на сайті Білого дому.

“За 150 днів було зроблено 300 мільйонів щеплень, кількість випадків зараження COVID-19 та випадків смертей внаслідок зараження знизилась на 90%, а економіка переживає найбільше зростання  за останнє десятиріччя”, – повідомили в президентській адміністрації.

На сьогодні 175 мільйонів американців отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

В цифрах:

  • 65% дорослих американців отримали по одній дозі вакцини проти коронавірусу;
  • 55% дорослих американців повністю вакциновано проти коронавірусу;
  • 87% осіб  похилого віку зробили хоча б одне щеплення проти коронавірусу;
  • в 15 штатах та окрузі Колумбія понад 70% населення отримало по одному щепленню проти коронавірусу;
  • у 26 штатах та окрузі Колумбія понад 50% населення повністю вакциновано проти коронавірусу.

Наразі 90% американців мають змогу зробити щеплення проти коронавірусу в радіусі 5 миль від свого будинку.

  • Раніше повідомляли, що Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) в США пом’якшив масковий режим, дозволивши повністю вакцинованим громадянам не носити маски в більшості випадків. Однак таке рішення сприйняли негативно, нагадавши регулятору, що коронавірусом в 19 разів легше заразитися в приміщеннях.
  •  До проголошеної Байденом мети, 70% вакцинованих до 4 липня – залишилось небагато.