Про це повідомили на сайті Білого дому.
“За 150 днів було зроблено 300 мільйонів щеплень, кількість випадків зараження COVID-19 та випадків смертей внаслідок зараження знизилась на 90%, а економіка переживає найбільше зростання за останнє десятиріччя”, – повідомили в президентській адміністрації.
На сьогодні 175 мільйонів американців отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.
В цифрах:
- 65% дорослих американців отримали по одній дозі вакцини проти коронавірусу;
- 55% дорослих американців повністю вакциновано проти коронавірусу;
- 87% осіб похилого віку зробили хоча б одне щеплення проти коронавірусу;
- в 15 штатах та окрузі Колумбія понад 70% населення отримало по одному щепленню проти коронавірусу;
- у 26 штатах та окрузі Колумбія понад 50% населення повністю вакциновано проти коронавірусу.
Наразі 90% американців мають змогу зробити щеплення проти коронавірусу в радіусі 5 миль від свого будинку.
- Раніше повідомляли, що Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) в США пом’якшив масковий режим, дозволивши повністю вакцинованим громадянам не носити маски в більшості випадків. Однак таке рішення сприйняли негативно, нагадавши регулятору, що коронавірусом в 19 разів легше заразитися в приміщеннях.
- До проголошеної Байденом мети, 70% вакцинованих до 4 липня – залишилось небагато.