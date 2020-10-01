Пожежі в Луганській області досягли населеного пункту Станиця Луганська на лінії розмежування. На одній з вулиць горять майже всі будинки, детонують снаряди.

Про це йдеться в повідомленні Станично-Луганської РДА в Facebook.

Зазначається, що до 15:00 горіли майже всі будинки на вулиці Донецькій.

“Гасіння пожеж ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років ця вулиця дуже щільно обстрілювалася бойовиками, в результаті чого там залишилося багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру та загрожують життю рятувальників і людей, що знаходяться поруч”, – сказано в повідомленні.

Потужними поривами вітру полум’я перекидає через залізничний насип до вулиці Лебединського, додали в РДА.