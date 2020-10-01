Про це йдеться в повідомленні Станично-Луганської РДА в Facebook.
Зазначається, що до 15:00 горіли майже всі будинки на вулиці Донецькій.
“Гасіння пожеж ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років ця вулиця дуже щільно обстрілювалася бойовиками, в результаті чого там залишилося багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру та загрожують життю рятувальників і людей, що знаходяться поруч”, – сказано в повідомленні.
Потужними поривами вітру полум’я перекидає через залізничний насип до вулиці Лебединського, додали в РДА.
- Напередодні повідомлялося, що на Луганщині одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, рятувальники евакуйовують людей з найближчих населених пунктів.
- У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, постраждалих від пожеж в Луганській області, прийнято рішення призупинити навчальний процес у Сєвєродонецьку. У четвер, 1 жовтня, скасовуються заняття у школах міста.
- Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб. Вогонь за добу поширився майже на 10 тисяч гектарів.
- У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що масштабні пожежі в Луганській області виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.