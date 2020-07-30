В Станиці Луганській з'явиться мобільний пункт для всіх бажаючих здати ПЛР-тест на COVID-19.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

“В Станиці Луганській має запрацювати мобільний пункт, де можна буде добровільно здати матеріал для проходження ПЛР-тестування. У разі отримання негативного тесту це дозволить не перебувати на самоізоляції”, – повідомив Гайдай.

Також на засіданні було вирішено залишити без змін прийняті раніше послаблення протиепідемічних заходів.

Станом на 30 липня в Луганській області хворіє 27 осіб. За останню добу в області не зафіксовано жодного нового випадку.