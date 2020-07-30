Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
“В Станиці Луганській має запрацювати мобільний пункт, де можна буде добровільно здати матеріал для проходження ПЛР-тестування. У разі отримання негативного тесту це дозволить не перебувати на самоізоляції”, – повідомив Гайдай.
Також на засіданні було вирішено залишити без змін прийняті раніше послаблення протиепідемічних заходів.
Станом на 30 липня в Луганській області хворіє 27 осіб. За останню добу в області не зафіксовано жодного нового випадку.
- Раніше повідомлялося, що в Україні станом на 30 липня підтверджено 68 794 випадки COVID-19. За добу виявили 1197 нових випадків, що є найбільшим добовим показником з початку епідемії.