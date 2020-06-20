У Києві по вулиці Богдана Хмельницького горить будівля акціонерного товариства "Київпроєкт".

Про це повідомляють #Букви.

У центрі столиці, по вулиці Богдана Хмельницького, горить будівля “Київпроєкту”.

Це акціонерне товариство, основна діяльність якого охоплює геологію, інжиніринг та геодезію. Організація пропонує послуги проєктування в різних напрямах.

Деталі події уточнюються.

Оновлено 22:00

У ДСНС з цього приводу заявили, що пожежа була на 11 поверсі 16-поверхової будівлі. Горіла площа близько 150 квадратів.

О 21:17 пожежу ліквідували.

Внаслідок пожежі жертв і постраждалих немає.

В гасінні вогню брали участь 32 людини і 8 одиниць техніки ДСНС.