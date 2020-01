Про це повідомляє агенство Reuters.

За інформацією видання, в сильно укріпленій “зеленій зоні” Багдада, столиці Іраку, де розташовані урядові будівлі та іноземні місії, впали дві ракети “Катюша”, що призвело до пожежі. Джерела Reuters в поліції заявили, що принаймні одна з ракет впала в 100 метрах від посольства США.

Інформацію про це підтвердив з місця подій репортер британської телерадіокомпанії BBC Ферас Кілані (Feras Kilani). За інформацією журналіста, обидві ракети були випущені біля посольства США.

Breaking: Explosions in #Baghdad.

BBC Arabic reporter @FerasKilaniBBC says two rockets were fired from southeast Baghdad into the Green Zone near the US embassy in the Iraqi capital. No casualties reported. pic.twitter.com/FzalwA2puF

— Faisal Irshaid (@faisalirshaid) January 8, 2020