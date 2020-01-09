Про це повідомляє агенство Reuters.

За інформацією видання, в сильно укріпленій “зеленій зоні” Багдада, столиці Іраку, де розташовані урядові будівлі та іноземні місії, впали дві ракети “Катюша”, що призвело до пожежі. Джерела Reuters в поліції заявили, що принаймні одна з ракет впала в 100 метрах від посольства США.

Інформацію про це підтвердив з місця подій репортер британської телерадіокомпанії BBC Ферас Кілані (Feras Kilani). За інформацією журналіста, обидві ракети були випущені біля посольства США.

Breaking: Explosions in #Baghdad. BBC Arabic reporter @FerasKilaniBBC says two rockets were fired from southeast Baghdad into the Green Zone near the US embassy in the Iraqi capital. No casualties reported. pic.twitter.com/FzalwA2puF — Faisal Irshaid (@faisalirshaid) January 8, 2020

Як повідомляє пан-арабський супутниковий телеканал Аль-Маядін, одна ракета впала між будівлею Ради міністрів та озером біля посольства США.

Посольство США та офіційні особи Іраку поки не коментували ситуацію. Чи є жертви також невідомо.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.