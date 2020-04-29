Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
У середу над центральною в’язницею Фрітауна піднявся дим, а з прилеглих вулиць лунали постріли. Бунт у в’язниці спалахнув після того, серед ув’язнених підтвердили випадок зараження коронавірусом.
Міністр інформації Мухаммед Рахман зварити Сьєрра-Леоне розповів, що ув’язнені у в’язниці “Падемба-Роуд” підпалили кілька будівель.
“Є жертви, але це тільки перші дні, коли ситуація вщухне, ми зможемо дати повніший звіт”, – сказав зварити під час онлайн звернення.
Відзначимо, що у 2000-х роках в цьому тюремному закладі пройшла серія заворушень через переповненість і погані умови.
-
В Африці туристів перестали пускати в національні парки, де живуть горили. Людиноподібні мавпи опинилися “на карантині” через загрозу коронавірусу.