В столице западноафриканского государства Сьерра-Лионе Фритауне в тюрьме "Падемба-Роуд", где содержится 324 заключенных, вспыхнул бунт.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У середу над центральною в’язницею Фрітауна піднявся дим, а з прилеглих вулиць лунали постріли. Бунт у в’язниці спалахнув після того, серед ув’язнених підтвердили випадок зараження коронавірусом.

Міністр інформації Мухаммед Рахман зварити Сьєрра-Леоне розповів, що ув’язнені у в’язниці “Падемба-Роуд” підпалили кілька будівель.

“Є жертви, але це тільки перші дні, коли ситуація вщухне, ми зможемо дати повніший звіт”, – сказав зварити під час онлайн звернення.

Відзначимо, що у 2000-х роках в цьому тюремному закладі пройшла серія заворушень через переповненість і погані умови.