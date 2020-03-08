Про це повідомляє телеканал NBC Washington.
Це перші два випадки захворювання COVID-19, підтверджені в столиці країни.
За словами мера Мюріель Боузер, першим хворим є житель міста, якому за п’ятдесят. Швидше за все він не виїжджав за межі Сполучених Штатів. “На даний момент у нього, схоже, немає історії міжнародних поїздок і немає тісних контактів з іншими хворими”, – сказала вона.
Станом на вечір суботи підтвердили другий випадок захворювання.
У пацієнта симптоми захворювання з’явилися в кінці лютого, а в четвер його госпіталізували в лікарню.
Повідомляється, що це чоловік за п’ятдесят, який прибув з Нігерії в округ Колумбія, а далі поїхав на лікування в лікарню штату Меріленд.
Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США почала відправляти долари, які повертаються з Азії, на “карантин”.
- У США немає достатньої кількості спеціальних тест-систем для діагностики можливого зараження коронавірусом COVID-19.
- У Сполучених Штатах розповіли про те, як лікували першого пацієнта, який захворів коронавірусом.