У Вашингтоні, округ Колумбія, офіційні особи підтвердили, що в жителя та гостя столиці США підтвердився позитивний результат на новий коронавірус.

Про це повідомляє телеканал NBC Washington.

Це перші два випадки захворювання COVID-19, підтверджені в столиці країни.

За словами мера Мюріель Боузер, першим хворим є житель міста, якому за п’ятдесят. Швидше за все він не виїжджав за межі Сполучених Штатів. “На даний момент у нього, схоже, немає історії міжнародних поїздок і немає тісних контактів з іншими хворими”, – сказала вона.

Станом на вечір суботи підтвердили другий випадок захворювання.

У пацієнта симптоми захворювання з’явилися в кінці лютого, а в четвер його госпіталізували в лікарню.

Повідомляється, що це чоловік за п’ятдесят, який прибув з Нігерії в округ Колумбія, а далі поїхав на лікування в лікарню штату Меріленд.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США почала відправляти долари, які повертаються з Азії, на “карантин”.