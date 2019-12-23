У парку "Гідропарк" в Києві застрелили чоловіка. Поліцейські проводять спецоперацію з розшуку вбивці.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

“На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що у парку “Гідропарк” поранено чоловіка. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінологи, патрульні поліцейські та лікарі. Попередньо встановлено, що чоловік отримав вогнепальне поранення та помер на місці”, — йдеться в повідомленні.

Відомості про інцидент було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці оглядають місце події, щоб встановити обставини трагедії. По місту проводиться спецоперація по розшуку зловмисника.