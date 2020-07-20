В одному з кафе Києва на вулиці Біломорській стався вибух. В результаті інциденту жертв і постраждалих немає, правоохоронці проводять перевірку.

Про це йдеться в повідомленні управління поліції Києва.

“Сьогодні о 15:40 на спецлінію “102” надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. За адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи і представники інших профільних служб” , – йдеться в повідомленні.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де знаходилася сумка.

Уточнюється, що в результаті події ніхто не постраждав.

Відомості зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції.

На місці працюють правоохоронці і з’ясовують обставини події. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.