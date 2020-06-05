У Києві, щоби не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції.

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

“Збільшився за останні дні пасажиропотік в метро. Він вже становить майже 800 тисяч пасажирів щодня. Нагадаю, спочатку, після відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто, ризик заразитися в транспорті – збільшується”, – сказав Кличко.

За його словами, аби не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції.

“На сьогодні кількість пасажирів збільшилася на 5 станціях метрополітену. Тому вони – під особливим контролем. Це станції “Житомирська”, “Святошин”, “Чернігівська”, “Лісова”, та “Почайна”. Саме на них зростає пасажиропотік останніми днями”, – розповів мер.

Кличко відзначив, що збільшився і пасажиропотік у наземному громадському транспорті.

“Якщо в перші дні після відновлення роботи, наземний громадський транспорт перевозив не більше 200 тисяч пасажирів, то, наприклад, учора ця цифра становила 575 тисяч осіб. Щодня на маршрути виходять: 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства “Київпастранс”. Працюють і приватні перевізники”, – додав він.