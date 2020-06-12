Біля будівлі Шевченківського районного суду в Києві відбулися нові сутички між учасниками акції на підтримку активіста Сергія Стерненка і правоохоронцями.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У зазначеному суді сьогодні обирають запобіжний захід активісту. У засіданні було оголошено перерву для розгляду клопотання про відвід прокурора Миколи Бозовуляка. В результаті вказане клопотання сторони захисту не було задоволено.

Але після перерви силовики вишикувалися перед входом до суду і не впускали в будівлю поручителів Стерненка. Люди, які погодилися взяти активіста на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду. Вони показували відповідні заяви про взяття на поруки.

Сутички виникли під час чергової спроби людей зайти до суду. Вони намагалися прорватися крізь ряди правоохоронців і скандували: “Аваков – геть!”, “Аваков – чорт!”.

Біля суду підпалили димові шашки. Прозвучав Гімн України.

Силовики, в свою чергу, намагалися відтіснити натовп людей. У правоохоронців полетіли пляшки.

Через деякий час в ситуацію втрутилися народні депутати (зокрема, від “Голосу”), які прийшли підтримати Стерненка. Нардепи закликали поручителів стати в чергу, а правоохоронців – організувати коридор.

В результаті 22 людям було дозволено зайти в будівлю суду.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Стас Козлюк, охорона змушувала поручителів знімати взуття на вході. Самого журналіста охоронці змусили показати гаманець.

“Людей, які хочуть взяти Стерненка на поруки, почали пускати в хол суду. Змушують знімати взуття, аби його перевірити. Перед цим охорона оглядала мене. І змусила показати їм гаманець, бо там дзвеніли монети. Довелося показати їм 300 грн готівки і щось із десяток грн копійками. Якщо чесно, з 2012 року бачу в судах таке вперше”, – зазначив журналіст.

Як відомо, 11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.

Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “щодо ножа є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.

Раніше в Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри для Сергія Стерненка.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.