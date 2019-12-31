Суданський суд засудив до страти 29 співробітників національної розвідки. Вони звинувачуються у вбивстві вчителя, затриманого за участь в протестах.

Про це повідомляє агенство Reuters.

У понеділок, 30 грудня, суд в Судані засудив до смертної кари 29 співробітників розвідувальних служб, обвинувачених у вбивстві вчителя, заарештованого в лютому під час антиурядових акцій протесту, що призвели до повалення колишнього президента країни Омара аль-Башира.

Смерть учителя стала об’єднуючим фактором для 16-тижневих протестів проти правління Башира. Спочатку чиновники служби безпеки стверджували, що чоловік помер від отруєння, хоча кілька днів по тому державне розслідування встановило, що причиною смерті стали травми від побоїв.

У вбивстві чоловіка звинуватили 27 агентів з міста Кассала, а також двох агентів з Хашми аль-Кірбі – міста, де відбулося убивство. Під час засідання сотні людей зібралися біля будівлі суду, розмахуючи національними прапорами. Деякі учасники акції тримали зображення загиблого вчителя.