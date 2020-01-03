У Судані в четвер, 2 січня, розбився військово-транспортний літак. Загинули всі 18 осіб на борту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відзначається, що літак Ан-12 впав через п’ять хвилин після зльоту з аеродрому в Ель-Генейна – столиці суданського штату Західний Дарфур. На борту було сім членів екіпажу, троє суддів і вісім інших цивільних осіб, в тому числі четверо дітей.

Причини аварії поки розслідуються.

Як повідомляє ВВС, літак доставляв гуманітарну допомогу в регіони.

PLANE CRASH

A military transport plane crashed on Thursday after taking off from an airport in Sudan’s West Darfur. A source at el-Geneina airport, from which the plane took off, said there were about 20 people on board, including three crew members, and all had been killed. pic.twitter.com/xxXID8WlJ4 — Livingstone Wechie (@livingstoneform) 2 січня 2020 р.

У Західному Дарфурі в останні дні між різними етнічними угрупованнями відбувся ряд смертельних зіткнень.

За даними Червоного півмісяця Судану, на цьому тижні в штаті загинули 48 осіб і ще 241 людина отримала поранення.