Про це повідомляє агентство Reuters.
Відзначається, що літак Ан-12 впав через п’ять хвилин після зльоту з аеродрому в Ель-Генейна – столиці суданського штату Західний Дарфур. На борту було сім членів екіпажу, троє суддів і вісім інших цивільних осіб, в тому числі четверо дітей.
Причини аварії поки розслідуються.
Як повідомляє ВВС, літак доставляв гуманітарну допомогу в регіони.
PLANE CRASH
A military transport plane crashed on Thursday after taking off from an airport in Sudan’s West Darfur. A source at el-Geneina airport, from which the plane took off, said there were about 20 people on board, including three crew members, and all had been killed. pic.twitter.com/xxXID8WlJ4
— Livingstone Wechie (@livingstoneform) 2 січня 2020 р.
У Західному Дарфурі в останні дні між різними етнічними угрупованнями відбувся ряд смертельних зіткнень.
За даними Червоного півмісяця Судану, на цьому тижні в штаті загинули 48 осіб і ще 241 людина отримала поранення.
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