Про це повідомляє прес-служба Судової влади.
Уточнюється, що Зарічним районним судом Сум місцевий житель був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.
30-го березня чоловік зайшов в магазин без респіраторної або медичної маски, тим самим порушивши рішення виконавчого комітету Сумської міської ради.
“1 квітня 2020 людину, яка знаходилась в приміщенні продуктового магазину без маски, Зарічний районний суд міста Суми притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та наклав на неї штраф в розмірі 17 тисяч гривень”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, чоловік зобов’язаний буде виплатити судові витрати на суму в 420,2 гривні.
Відзначається, що постанова суду поки ще може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 10 днів.
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