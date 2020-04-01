У Сумах чоловік був оштрафований на 17 тисяч гривень за те, що порушив правила карантинних обмежень.

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Уточнюється, що Зарічним районним судом Сум місцевий житель був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.

30-го березня чоловік зайшов в магазин без респіраторної або медичної маски, тим самим порушивши рішення виконавчого комітету Сумської міської ради.

“1 квітня 2020 людину, яка знаходилась в приміщенні продуктового магазину без маски, Зарічний районний суд міста Суми притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та наклав на неї штраф в розмірі 17 тисяч гривень”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, чоловік зобов’язаний буде виплатити судові витрати на суму в 420,2 гривні.

Відзначається, що постанова суду поки ще може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 10 днів.