Через потрапляння Сум до "червоної зони" карантину у місті з понеділка, 12 жовтня, школи на вищі учбові заклади переходять на дистанційне навчання.

Про це йдеться у повідомленні Сумської міської ради.

Так, у місті обмежено:

посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення з 13 жовтня;

відвідування закладів освіти (заклади дошкільної освіти працюють в черговому режимі);

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім тих, які надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

Рішення про роботу кафе, ресторанів, розважальних закладів, спортзалів, кінотеатрів і фітнес-центрів прийматимуть 12 жовтня.