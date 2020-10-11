Про це йдеться у повідомленні Сумської міської ради.
Так, у місті обмежено:
посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення з 13 жовтня;
відвідування закладів освіти (заклади дошкільної освіти працюють в черговому режимі);
відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім тих, які надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.
Рішення про роботу кафе, ресторанів, розважальних закладів, спортзалів, кінотеатрів і фітнес-центрів прийматимуть 12 жовтня.
- Станом на суботу, 10 жовтня, лише в Кіровоградській області можна послаблювати карантинні обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусу COVID-19.