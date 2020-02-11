Служба безпеки України в Сумах затримала жінку-адвоката за телефонні "мінування" судів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратура Сумської області.

За їхньою інформацією, мешканка обласного центру, яка працює адвокатом, регулярно, протягом декількох місяців, 41 раз повідомляла про псевдомінування будівель судів, а також Центру надання адміністративних послуг.

При цьому жодного разу факт мінування не підтвердився.

Завдяки своїй професії, адвокат продумувала до дрібниць свої злочинні дії, щоб уникнути викриття. Зокрема, змінювала голос, систематично змінювала сім-карти і мобільні телефони, говорила з оператором не більше 5 секунд тощо.

Правоохоронці затримали зловмисницю після чергового телефонного “мінування” будівлі суду.

В ході обшуків за місцем проживання затриманої правоохоронці вилучили кілька мобільних терміналів і сім-карти різних мобільних операторів з доказами її протиправної діяльності.

Затриманій повідомили про підозру за статтею “завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно” Кримінального кодексу.