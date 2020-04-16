Про це повідомляє прес-служба обласної адміністрації.
Уточнюється, що під час великодніх вихідних в області громадянам заборонять перебувати в громадських місцях.
“Сьогодні під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про заборону перебувати людям в громадських місцях у вихідні з 13:00 суботи і до 6:00 наступного дня після вихідних або святкових днів”, – йдеться в повідомленні.
При цьому в адміністрації підкреслили, що відповідне рішення було прийнято через численні факти порушення карантинного режиму жителями області.
- В Україні станом на ранок 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 397 нових випадків.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.