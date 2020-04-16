У Сумській обласній адміністрації оголосили про посилення карантинних заходів на великодні вихідні.

Про це повідомляє прес-служба обласної адміністрації.

Уточнюється, що під час великодніх вихідних в області громадянам заборонять перебувати в громадських місцях.

“Сьогодні під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про заборону перебувати людям в громадських місцях у вихідні з 13:00 суботи і до 6:00 наступного дня після вихідних або святкових днів”, – йдеться в повідомленні.

При цьому в адміністрації підкреслили, що відповідне рішення було прийнято через численні факти порушення карантинного режиму жителями області.