У Свято-Успенській Святогірській лаврі (Донецька область) 18 квітня провели літургію в присутності величезної кількості віруючих і без засобів індивідуального захисту.

Трансляція велась в YouTube.

На кадрах видно, як в самому храмі присутня велика кількість священнослужителів – дистанція між ними не дотримується.

Пізніше в Лавру натовпом йшли віруючі, серед них були і діти – усі без засобів індивідуального захисту. Дистанцію люди також не дотримували.

Крім того, біля Лаври не видно поліції, яка б стежила за тим, як усі дотримуються правил карантину.

На відео з 4-ї години

Свято-Успенська Святогірська лавра належить до Московського патріархату.