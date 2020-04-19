Трансляція велась в YouTube.
На кадрах видно, як в самому храмі присутня велика кількість священнослужителів – дистанція між ними не дотримується.
Пізніше в Лавру натовпом йшли віруючі, серед них були і діти – усі без засобів індивідуального захисту. Дистанцію люди також не дотримували.
Крім того, біля Лаври не видно поліції, яка б стежила за тим, як усі дотримуються правил карантину.
На відео з 4-ї години
Свято-Успенська Святогірська лавра належить до Московського патріархату.
- Раніше повідомлялося, що у Великодню ніч біля закритої на карантин Києво-Печерської Лаври посилено чергують правоохоронці. При цьому віруючих практично немає.
- Як відомо, в монастирі було зафіксовано спалах коронавірусу (захворіли понад 100 осіб). За рішенням київської влади Лавра була закрита на карантин.