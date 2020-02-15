Про це повідомляє Reuters.

У міністерстві охорони здоров’я Таїланду заявили, що підтверджено новий випадок зараження у 35-річної місцевої жительки, яка працює в лікарні. Передбачається, що жінка могла заразитися коронавірусом після контакту з хворим.

Також у відомстві зазначили, що з початку поширення коронавірусу 14 людей в країні вилікувалися і повернулися до своїх домівок.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.