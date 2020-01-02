Про це повідомляє видання Bangkok Post.
Так, великі торгові мережі відмовляються від пакетів з-за зростаючого усвідомлення того, наскільки вони шкідливі для навколишнього середовища, особливо морського життя.
Поряд з кампанією “Кожен день говорите немає поліетиленовим пакетам” Департамент контролю забруднення навколишнього середовища (PCD) представив 20-річний план дій щодо поводження з пластиковими відходами на 2018-2037 роки, який включає припинення використання тайцами ще семи пластикових предметів.
Це ковпачки, оксоразлагаемий пластик, мікрошарікі, пластикові пакети товщиною менше 36 мікрон (широко відомі як одноразові пластикові пакети), харчові контейнери з полістиролу, пластикові стаканчики і соломинки.
За оцінками, тайські споживачі отримують 700 000 тон полістиролу для харчових контейнерів на рік, 1,72 мільйона тонн пластикових стаканчиків і соломинок, а також 1,17 мільйона тонн пластикових пакетів. Вони також виробляють близько 1,13 кг відходів в день на душу населення, що становить близько 27 мільйонів тонн відходів на рік.
У 2018 році уряд оголосив про заборону використання пластикових ковпачків в пляшках з питною водою.
У 2021 році буде введено заборону на пластикові стаканчики і соломинки.
- Раніше повідомлялося, що вісім країн світу, більшість з яких знаходиться на території Азії, відповідальні за 63,6% пластикового сміття в світовому океані.
- Максимальну кількість пластику в світовий океан викидають такі країни, як Китай, Індонезія, Філіппіни, В’єтнам, Шрі-Ланка, Таїланд, Єгипет, Малайзія.