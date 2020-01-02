Серед пріоритетів міністра природних ресурсів і навколишнього середовища Таїланду Варавута Сілпа-арча - скорочення кількості одноразових пластикових пакетів в побуті. Саме тому 75 універмагів, нічних магазинів і інших точок роздрібної торгівлі - більш ніж 24 500 по країні - з середи, 1 січня, відмовилися від пластикових пакетів.

Про це повідомляє видання Bangkok Post.

Так, великі торгові мережі відмовляються від пакетів з-за зростаючого усвідомлення того, наскільки вони шкідливі для навколишнього середовища, особливо морського життя.

Поряд з кампанією “Кожен день говорите немає поліетиленовим пакетам” Департамент контролю забруднення навколишнього середовища (PCD) представив 20-річний план дій щодо поводження з пластиковими відходами на 2018-2037 роки, який включає припинення використання тайцами ще семи пластикових предметів.

Це ковпачки, оксоразлагаемий пластик, мікрошарікі, пластикові пакети товщиною менше 36 мікрон (широко відомі як одноразові пластикові пакети), харчові контейнери з полістиролу, пластикові стаканчики і соломинки.

За оцінками, тайські споживачі отримують 700 000 тон полістиролу для харчових контейнерів на рік, 1,72 мільйона тонн пластикових стаканчиків і соломинок, а також 1,17 мільйона тонн пластикових пакетів. Вони також виробляють близько 1,13 кг відходів в день на душу населення, що становить близько 27 мільйонів тонн відходів на рік.

У 2018 році уряд оголосив про заборону використання пластикових ковпачків в пляшках з питною водою.

У 2021 році буде введено заборону на пластикові стаканчики і соломинки.