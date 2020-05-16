Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на Управління цивільної авіації країни.
Заборона, введена в дію на початку квітня як захід боротьби з поширенням у країні коронавірусу COVID-19, діяла до 31 травня. Тепер же її продовжено ще на місяць – до 30 червня.
Під заборону не потрапляють тільки вантажні рейси, літаки збройних сил Таїланду, евакуаційні рейси, літаки, що доставляють гуманітарну допомогу, а також технічні та вимушені посадки без висадки пасажирів, інформує видання Bangkok Post.
Варто відзначити, що в Таїланді почали послаблювати карантинні обмеження. Так, у неділю відкриються торговельні центри і універмаги. Також буде скорочено комендантську годину, введену в нічний час.
Скорочення відбудеться на одну годину (раніше обмеження діяло з 22:00 до 04:00, а тепер буде – з 23:00 до 04:00).
Згідно з останніми даними, в Таїланді заразилися коронавірусом 3025 людей, 56 із них померли.
- У Таїланді використовують пластикові міні-щитки для обличчя, щоб захистити новонароджених від можливого зараження коронавірусом COVID-19.
- На пляжі Таїланду, спорожнілі через спалах коронавірусу і введені в зв’язку з цим обмеження, повернулися рідкісні шкірясті черепахи.