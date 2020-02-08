У тайському місті Накхонратчасіма військовослужбовець Джакрапант Томма відкрив стрілянину по мирних мешканцях, після чого взяв кількох людей у заручники.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Спочатку військовий застрелив командира своєї частини і ще двох осіб (офіцера і 63-річну жінку). Потім він викрав зброю і боєприпаси з військового табору, після чого відкрив вогонь у буддистському храмі і місцевому торговому центрі Terminal 21.

Наразі відомо про як мінімум 20 загиблих. Також є поранені, їхня кількість поки невідома.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що нападник ховається на четвертому поверсі торгового центру і утримує заручників.

Як повідомляє місцева влада, стрілок “застрелив ні в чому не винних жертв, в результаті чого багато хто отримав поранення і загинув”.

Pls help pray for thailand this is dangerous situations in there Everyone in thailand if you are in that area, stay safe and be careful #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/9hR5duEhBN — May🦋🍀 (@maylalice) February 8, 2020

Update : Video of the shooter in Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasima .#Thailand #โคราชpic.twitter.com/A3HHj0yG98 — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020

Зловмисник знімав свої дії на смартфон і вів пряму відеотрансляцію в Facebook. Вона тривала кілька хвилин, після чого його сторінка була заблокована, повідомляє The Bangkok Post.

Зараз торговий центр оточений поліцією. Автомобільний рух у районі ТЦ перекрито. Правоохоронці попередили місцевих жителів, щоб вони не залишали свої будинки. Біля торгового центру чутно стрілянину.

Мотиви військовослужбовця залишаються незрозумілими. Раніше він опублікував зображення пістолета і куль з підписом “Настав час хвилюватися” і “Ніхто не може уникнути смерті”. На одному з опублікованих знімків нападник стоїть на тлі пожежі.

Прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча вже висловив співчуття сім’ям загиблих.