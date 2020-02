Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Спочатку військовий застрелив командира своєї частини і ще двох осіб (офіцера і 63-річну жінку). Потім він викрав зброю і боєприпаси з військового табору, після чого відкрив вогонь у буддистському храмі і місцевому торговому центрі Terminal 21.

Наразі відомо про як мінімум 20 загиблих. Також є поранені, їхня кількість поки невідома.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що нападник ховається на четвертому поверсі торгового центру і утримує заручників.

Як повідомляє місцева влада, стрілок “застрелив ні в чому не винних жертв, в результаті чого багато хто отримав поранення і загинув”.

Pls help pray for thailand this is dangerous situations in there Everyone in thailand if you are in that area, stay safe and be careful #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/9hR5duEhBN

