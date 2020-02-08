Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Спочатку військовий застрелив командира своєї частини і ще двох осіб (офіцера і 63-річну жінку). Потім він викрав зброю і боєприпаси з військового табору, після чого відкрив вогонь у буддистському храмі і місцевому торговому центрі Terminal 21.
Наразі відомо про як мінімум 20 загиблих. Також є поранені, їхня кількість поки невідома.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що нападник ховається на четвертому поверсі торгового центру і утримує заручників.
Як повідомляє місцева влада, стрілок “застрелив ні в чому не винних жертв, в результаті чого багато хто отримав поранення і загинув”.
Pls help pray for thailand this is dangerous situations in there Everyone in thailand if you are in that area, stay safe and be careful #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/9hR5duEhBN
— May🦋🍀 (@maylalice) February 8, 2020
Update : Video of the shooter in Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasima .#Thailand #โคราชpic.twitter.com/A3HHj0yG98
— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020
Зловмисник знімав свої дії на смартфон і вів пряму відеотрансляцію в Facebook. Вона тривала кілька хвилин, після чого його сторінка була заблокована, повідомляє The Bangkok Post.
Зараз торговий центр оточений поліцією. Автомобільний рух у районі ТЦ перекрито. Правоохоронці попередили місцевих жителів, щоб вони не залишали свої будинки. Біля торгового центру чутно стрілянину.
Мотиви військовослужбовця залишаються незрозумілими. Раніше він опублікував зображення пістолета і куль з підписом “Настав час хвилюватися” і “Ніхто не може уникнути смерті”. На одному з опублікованих знімків нападник стоїть на тлі пожежі.
Прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча вже висловив співчуття сім’ям загиблих.
ช่วงที่ยิงหน้าห้าง ก่อนเข้าไปในห้าง pic.twitter.com/rpD5lbzZQK
— ฮุก31 นครราชสีมา Hook31 (@Hook31_Thailand) February 8, 2020
- Раніше в торговому центрі міста Ель-Пасо, що в штаті Техас, в результаті стрілянини загинули двадцять осіб і більше двох десятків отримали поранення.