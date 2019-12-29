Про це повідомляє видання The Guardian.

Повідомляється, що самка померла природною смертю. Більшу частину свого життя вона провела в дикій природі, йдеться в заяві адміністрації заповідника Нгоронгоро.

Вважається, що Фауста прожила довше, ніж будь-який інший носоріг в світі. У самому Нгоронгоро вона прожила більше 54 років.

“Фауста була вперше виявлена ​​в кратерне нагір’я Нгоронгоро в 1965 році вченим з Університету Дар-ес-Салама в віці від трьох до чотирьох років. Її здоров’я почало погіршуватися в 2016 році. Ми були змушені помістити тварину в вольєр після кількох нападів гієн”, – додали в заповіднику.

Раніше самка південного білого носорога Сана вважалася найстарішим білим носорогом в світі. Вона померла в неволі в зоологічному парку Планета Соваж у Франції в 2017 році у віці 55 років.

У заповідній зоні Нгоронгоро середня тривалість життя носорогів в дикій природі складає від 37 до 43 років, а в неволі вони можуть дожити до 50 років.