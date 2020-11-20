У п’ятницю, 20 листопада, у столиці Грузії Тбілісі невідомий чоловік захопив заручників. Інцидент стався на проспекті Церетелі.

Про це повідомляє Перший канал Грузії.

Відомо, що озброєний чоловік захопив заручників у будівлі мікрофінансової організації.

Грузинська поліція проводить спецоперацію.

Всередині будівлі перебувають дев’ятеро осіб. Серед них співробітники організації та випадкові відвідувачі.

Керівник патрульної поліції Важа Сірадзе розповів журналістам, що розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного носіння вогнепальної зброї. Слідчі розв’язують питання стосовно кваліфікації нападу. Детальної інформації про мотиви злочинця поки нема.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії попросили журналістів утриматися від публікації неперевірених фактів та ведення прямих трансляцій з місця події. Біля офісу фінустанови проводять спецоперацію. Існує загроза життю людей.