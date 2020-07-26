Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої влади.
Момент стрільби зафіксувано в онлайн-трансляції на Facebook одного з відеорепортерів, які висвітлюють мітинги. Підозрюваний вистрілив в протестуючого з гвинтівки, коли той сидів у своїй машині.
Стрілка затримали правоохоронці.
Протести проти расової нерівності спалахнули в США після того, як в кінці травня 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув в Міннеаполісі після застосування поліцейським задушливого прийому.
- 25 травня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами.
- 9 липня газета The New York Times оприлюднила докладні стенограми останніх хвилин життя Джорджа Флойда.