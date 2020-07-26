В Ості, штат Техас, був застрелений один з учасників протесту проти расової нерівності.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої влади.

Момент стрільби зафіксувано в онлайн-трансляції на Facebook одного з відеорепортерів, які висвітлюють мітинги. Підозрюваний вистрілив в протестуючого з гвинтівки, коли той сидів у своїй машині.

Стрілка затримали правоохоронці.

Протести проти расової нерівності спалахнули в США після того, як в кінці травня 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув в Міннеаполісі після застосування поліцейським задушливого прийому.