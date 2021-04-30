Про це повідомили місцеві ЗМІ, а поліціянти зняли відео з місця події.
Для того, аби забрати алігатора, знадобилося 8 осіб. Спочатку на шию рептилії накинули спеціальну петлю, після чого перемотали пащу та кінцівки скотчем.
Алігатора відвезли на пікапі до місцевої річки, зняли скотч та відпустили в воду.
Правоохоронці повідомили, що алігатор був довжиною 2,5 метри.
Після цього інциденту поліція Ла-Порте повідомила місцевим жителям, що якщо вони побачать рептилію на дорозі – слід зупинитися, викликати поліцію та вибрати інший маршрут.
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