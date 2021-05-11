Про це повідомляє ВВС.
Хазяїн тигра до цього був затриманий. Його підозрювали у вбивстві, але відпустили під заставу 5 тисяч доларів.
Сусіди чоловіка, 26-річного Віктора Гюго Куеваса, повідомили поліції, що в його домі є бенгальський тигр. У відповідь він посадив тигра у свій автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. Він десь залишив тигра та повернувся. Його заарештували за незаконне тримання дикого звіра.
Тепер тигр гуляє містом, а поліція намагається його знайти та відвезти в безпечне місце.
Куевас каже, що не знає де шукати тигра.
UPDATE #2: Victor Hugo Cuevas is in custody. The whereabouts of the tiger are not yet known.
Anyone with information on the tiger is urged to contact HPD Major Offenders at 713-308-3100.#hounews https://t.co/TkaAtK45MC
— Houston Police (@houstonpolice) May 11, 2021
Керівник місцевої поліції Рон Борза сказав, що правоохоронці хотіли б знайти тигра, аби відвезти його в безпечне місце.
“Часто люди не знають що робити та роблять дурниці. Ми хочемо знайти тигра та відвезти в безпечне місце”, – сказав він.
Адвокат Куеваса, Майкл Елліотт, сказав, що його клієнт не був господарем тигра і не дбав про нього, це лише вигадка сусідів.
В поліції пояснили, що Куевас може сісти до в’язниці, а не тільки заплатити штраф, бо не має ліцензії на утримання екзотичних звірів.
Окрім тигра, в будинку заарештованого були мавпи, якщо вірити сусідам.
Законодавство міста забороняє мати в будинку диких тварин, однак законодавство штату – ні, за виключенням деяких обмежень.
- В американському штаті Мериленд водій поскаржився в поліцію на білого тигра, який відпочивав на узбіччі дороги. Поліціянт приїхав на місце, але замість живого звіра побачив реалістичну гіпсову статую.