Про це повідомляє ВВС.

Хазяїн тигра до цього був затриманий. Його підозрювали у вбивстві, але відпустили під заставу 5 тисяч доларів.

Сусіди чоловіка, 26-річного Віктора Гюго Куеваса, повідомили поліції, що в його домі є бенгальський тигр. У відповідь він посадив тигра у свій автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. Він десь залишив тигра та повернувся. Його заарештували за незаконне тримання дикого звіра.

Тепер тигр гуляє містом, а поліція намагається його знайти та відвезти в безпечне місце.

Куевас каже, що не знає де шукати тигра.

UPDATE #2: Victor Hugo Cuevas is in custody. The whereabouts of the tiger are not yet known.

Anyone with information on the tiger is urged to contact HPD Major Offenders at 713-308-3100.#hounews https://t.co/TkaAtK45MC

— Houston Police (@houstonpolice) May 11, 2021