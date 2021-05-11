В Техасі поліція намагається знайти тигра, якого власник вигнав з будинку, інакше його б оштрафували на 500 доларів за незаконне утримування дикого звіра.

Про це повідомляє ВВС.

Хазяїн тигра до цього був затриманий. Його підозрювали у вбивстві, але відпустили під заставу 5 тисяч доларів.

Сусіди чоловіка, 26-річного Віктора Гюго Куеваса, повідомили поліції, що в його домі є бенгальський тигр. У відповідь він посадив тигра у свій автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. Він десь залишив тигра та повернувся. Його заарештували за незаконне тримання дикого звіра.

Тепер тигр гуляє містом, а поліція намагається його знайти та відвезти в безпечне місце.

Куевас каже, що не знає де шукати тигра.

UPDATE #2: Victor Hugo Cuevas is in custody. The whereabouts of the tiger are not yet known. Anyone with information on the tiger is urged to contact HPD Major Offenders at 713-308-3100.#hounews https://t.co/TkaAtK45MC — Houston Police (@houstonpolice) May 11, 2021

Керівник місцевої поліції Рон Борза сказав, що правоохоронці хотіли б знайти тигра, аби відвезти його в безпечне місце.

“Часто люди не знають що робити та роблять дурниці. Ми хочемо знайти тигра та відвезти в безпечне місце”, – сказав він.

Адвокат Куеваса, Майкл Елліотт, сказав, що його клієнт не був господарем тигра і не дбав про нього, це лише вигадка сусідів.

В поліції пояснили, що Куевас може сісти до в’язниці, а не тільки заплатити штраф, бо не має ліцензії на утримання екзотичних звірів.

Окрім тигра, в будинку заарештованого були мавпи, якщо вірити сусідам.

Законодавство міста забороняє мати в будинку диких тварин, однак законодавство штату – ні, за виключенням деяких обмежень.