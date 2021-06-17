У штаті Техас суттєво спростили вимоги до власників зброї. Відтепер їм не потрібна ліцензія та проходження спеціальних перевірок.

Відповідний закон підписав губернатор Техасу Грег Ебот.

Закон передбачає, що дозвіл на володіння зброєю надається особам, які не мають відповідного дозволу (ліцензії). Також, коли будь-хто купуватиме зброю, його біографічні дані не перевірятимуть.

Закон почне діяти 1 вересня. Ним зможуть скористатися громадяни штату, які не мають судимості затяжкі злочини та інших юридичних перепон на шляху до володіння зброєю.

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Федеральні заклади матимуть право ввести заборону на носіння зброї на своїй території. Перевірки власників зброї залишать лише для окремих категорій громадян.

Прихильники нового закону стверджують, що він дає можливість мати зброю, а це їх конституційне право. Однак противники закону кажуть, що скасування обмежень спростить отримання зброї злочинцями.