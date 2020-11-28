Про це повідомляє Bloomberg Quicktake у Twitter.

Так, невелика група мітингувальників публічно спалила фото президента США Дональда Трампа та новообраного президента Джо Байдена.

Таким чином учасники акції виразили протест США після того, як стало відомо, що діяльністю Фахрізаде цікавилися американські спецслужби. За даними американської газети The New York Times, Фахрізаде в секретних частинах звітів американської розвідки описувався, як людина, глибоко залучена до спроб розробити ядерну боєголовку для Ірану.

Однак Іран запевняв, що ядерна сфера країни працює лише у цивільних цілях та не планує створення ядерної боєголовки.

  • 27 листопада іранська влада заявила про загибель топчиновника міністерства оборони та професора-фізика Мохсена Фахрізаде внаслідок теракту. Західні держави вважають його відповідальним за “Проєкт 111” зі створення ядерної зброї для Ірану.