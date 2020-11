Про це повідомляє Bloomberg Quicktake у Twitter.

Так, невелика група мітингувальників публічно спалила фото президента США Дональда Трампа та новообраного президента Джо Байдена.

Таким чином учасники акції виразили протест США після того, як стало відомо, що діяльністю Фахрізаде цікавилися американські спецслужби. За даними американської газети The New York Times, Фахрізаде в секретних частинах звітів американської розвідки описувався, як людина, глибоко залучена до спроб розробити ядерну боєголовку для Ірану.

Однак Іран запевняв, що ядерна сфера країни працює лише у цивільних цілях та не планує створення ядерної боєголовки.

A small group of protesters burned pictures of U.S. President Trump and President-elect Joe Biden in Tehran on Saturday, a day after the killing of an Iranian scientist linked to the country's nuclear program.

