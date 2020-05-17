Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
57-річний Ду був призначений послом лише в лютому, раніше він був посланником в Україні.
Посол одружений і виховував сина, але його сім’я ще мала приєднатися до нього в Ізраїлі.
Ізраїльський “12 канал” з посиланням на неназвані медичні джерела повідомив, що, за попередніми даними, Ду Вей помер уві сні з природних причин.
В Ізраїль посол прибув 15 лютого і відразу ж пішов на самоізоляцію.
В інтерв’ю ізраїльській газеті Makor Rishon минулого місяця Ду Вей сказав, що Китай став цапом-відбувайлом у світі.
“В історії не раз певну групу людей звинувачували в поширенні пандемій. Це підло і має бути засуджено. Хвороба – ворог всього людства, і світ повинен боротися з нею разом”, – сказав він.