Посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим у своїй квартирі в передмісті Тель-Авіва. Поліція проводить розслідування.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

57-річний Ду був призначений послом лише в лютому, раніше він був посланником в Україні.

Посол одружений і виховував сина, але його сім’я ще мала приєднатися до нього в Ізраїлі.

Ізраїльський “12 канал” з посиланням на неназвані медичні джерела повідомив, що, за попередніми даними, Ду Вей помер уві сні з природних причин.

В Ізраїль посол прибув 15 лютого і відразу ж пішов на самоізоляцію.

В інтерв’ю ізраїльській газеті Makor Rishon минулого місяця Ду Вей сказав, що Китай став цапом-відбувайлом у світі.

“В історії не раз певну групу людей звинувачували в поширенні пандемій. Це підло і має бути засуджено. Хвороба – ворог всього людства, і світ повинен боротися з нею разом”, – сказав він.