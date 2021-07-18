У Тель-Авіві знайшли інноваційний спосіб боротьби з власниками собак, які не прибирають за своїми домашніми тваринами на міських вулицях.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Влада вирішила тестувати ДНК екскрементів й таким чином виявляти власників собак. Штраф за відмову від прибирання собачих екскрементів на вулицях міста власник отримуватиме поштою.

Міська рада схвалила подання про створення бази даних ДНК і заявила, що власники собак повинні будуть подавати генетичні дані своїх домашніх тварин владі під час отримання ліцензії.

Термін дії чинних ліцензій на собак закінчується через шість місяців після набрання чинності нової постанови. Нові ліцензії не будуть затверджені, якщо власники не нададуть дані про ДНК.

Положення не застосовуватимуться до собак-поводирів або до собак, яких утримують організації, що займаються захистом тварин.

“Поправка до закону була схвалена як частина постійної боротьби муніципалітету проти явища собачих фекалій, які не збираються їхні власниками по всьому місту”, – заявили в муніципалітеті.

Раніше міськрада збільшила штрафи за неприбирання фекалій собак, але порушення залишалися.

“Існування бази даних ДНК собак у місті дасть змогу досліджувати зразки фекалій на вулиці, таким чином забезпечуючи виконання закону проти власника собаки навіть після вчинення правопорушення”, – зазначили у муніципалітеті.