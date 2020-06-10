Під час судового засідання в Нідерландах, австралійські детективи допомогли довести, що фрагменти, знайдені серед уламків літака рейсу MH17 і в тілах загиблих, були з ракети "Бук" російського виробництва.

Про це повідомляє австралійський телеканал 9news.

Прокурор Тійс Бергер розповів, як слідство виключило “Бук” українського виробництва.

Так, в жовтні 2014 року федеральна поліція Австралії вирушила до України для аналізу двох ракет “Бук” – старішої M938 і більш нової 9M38M1. Бергер сказав, що слідство виявило три унікальні форми уламків – плитку, грати і метелика – всередині ракет.

Пізніше австралійські детективи візуально зіставили ці форми з фрагментами, знайденими в тілах жертв, речах і уламках літака.

“Австралійська федеральна поліція провела візуальне порівняння з частинами двох ракет “Бук” типу 9М38 і 9М38М1. При цьому вони аналізували такі особливості, як форма, сліди від інструмента (наприклад, фрезерування) і магнітні властивості”, – сказав Бергер.

У тілах екіпажу було виявлено 29 сталевих уламків. І один з них мав форму саме метелика. Такий уламок знайшли в тілі капітана екіпажу.

Ще один уламок у формі метелика був знайдений в кабіні літака. Це єдині два уламки з усіх вилучених на місці падіння 370, що зберегли цю виразну форму.

Таким чином, австралійські слідчі спростовують висновки російської державної оборонної компанії “Алмаз-Антей”, яка стверджувала, що Boeing був збитий ракетою 9М38, остання з яких була випущена ще в СРСР у 1986 році.

Раніше голландський прокурор Деді воей-а-Цой заявив, що російський уряд і окремі особи перешкоджали розслідуванню помилковими доказами.

9 березня в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, в якому загинуло 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.