Про це пише видання “Код Дурова”.
Користувачі iOS вже можуть нею скористатися.
Видання дає інструкцію, як включити відеодзвінки. Спочатку необхідно завантажити з App Store останню версію месенджера. Потім – десять раз натиснути на значок налаштувань в додатку, щоб відкрити Debug-меню, в якому активувати Experimental Feature. Після цього треба зайти в профіль, “потягнути аватарку” і скористатися функцією.
При цьому необхідно, щоб співрозмовник виконав такі ж дії, інакше додзвонитися по відеозв’язку не вийде.
- Раніше повідомлялося, що у роботі додатку-месенджера Viber сьогодні стався масштабний збій. Але перевстановлювати чи видаляти додаток не потрібно, оскільки це не вирішить проблему.