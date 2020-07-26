Мессенджер Telegram запустив функцію відеодзвінків. Поки що вона доступна в тестовому режимі.

Про це пише видання “Код Дурова”.

Користувачі iOS вже можуть нею скористатися.

Видання дає інструкцію, як включити відеодзвінки. Спочатку необхідно завантажити з App Store останню версію месенджера. Потім – десять раз натиснути на значок налаштувань в додатку, щоб відкрити Debug-меню, в якому активувати Experimental Feature. Після цього треба зайти в профіль, “потягнути аватарку” і скористатися функцією.

При цьому необхідно, щоб співрозмовник виконав такі ж дії, інакше додзвонитися по відеозв’язку не вийде.