У мережі з'явився стікерпак для Telegram на підтримку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Його опублікував телеграм-канал “Пул першого”, пов’язаний з пресслужбою Лукашенка.

Стікерпак називається “За Білорусь”, він описує події, що відбуваються в країні після виборів в президенти. Зокрема, критикуються протести опозиції, яка покинула Білорусь Світлана Тихановська, а також іронічно зображені побиття ОМОНом мирних протестувальників.

У соцмережах жорстко розкритикували стікери і створили свої під назвою UHODI.