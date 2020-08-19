Його опублікував телеграм-канал “Пул першого”, пов’язаний з пресслужбою Лукашенка.
Стікерпак називається “За Білорусь”, він описує події, що відбуваються в країні після виборів в президенти. Зокрема, критикуються протести опозиції, яка покинула Білорусь Світлана Тихановська, а також іронічно зображені побиття ОМОНом мирних протестувальників.
У соцмережах жорстко розкритикували стікери і створили свої під назвою UHODI.
- Раніше повідомлялося, що у Мінську до тисячі людей вийшли на мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка на площі Незалежності.