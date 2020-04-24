Про це повідомили в блозі компанії.
У компанії зазначили, що глобальний карантин через COVID-19 актуалізував проблему, пов’язану з відсутністю на ринку надійного сервісу для відеозв’язку. У Telegram заявили, що сервіси відеодзвінків, що існують зараз, пропонують або безпеку, або зручність використання, але не те й інше одночасно.
Компанія планує вирішити цю проблему, надавши своїм користувачам можливість безпечних групових відеодзвінків, до кінця року.
“Відеовиклики в 2020 році дуже схожі на обмін повідомленнями в 2013 році. Є програми, які або безпечні, або придатні для використання, але не те і інше. Ми хотіли б це виправити, і ми зосередимося на тому, щоб забезпечити вам безпечні групові відеодзвінки в 2020 році”, — запевнили в компанії.
Варто зазначити, що заяву про запуск функції відеоконференції було озвучено компанією одночасно з новиною про те, що Telegram досяг нової рекордної позначки — 400 мільйонів активних користувачів на місяць. Це в два рази більше, ніж було два роки тому.
Крім того, докір від Telegram, щодо того, що вже існуючі сервіси не є надійними, пролунав на тлі стрімко зростаючої під час пандемії популярності сервісу Zoom, який, до того ж, виявився в центрі кількох скандалів, пов’язаних з безпекою.
- Раніше стало відомо, що Zoom не забезпечує наскрізне шифрування відеодзвінків. Крім того, на платформу Zoom подали в суд через приховане поширення персональних даних.
- Google заборонив своїм співробітникам на їх гаджетах використовувати популярний додаток для відеоконференцій Zoom. Сенат США також велів членам не використовувати додаток Zoom.
- У Сінгапурі під час Zoom-трансляції уроку хакери вивели на екран непристойні зображення. Після влада заборонила проводити уроки за допомогою системи Zoom.