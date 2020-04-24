Про це повідомили в блозі компанії.

У компанії зазначили, що глобальний карантин через COVID-19 актуалізував проблему, пов’язану з відсутністю на ринку надійного сервісу для відеозв’язку. У Telegram заявили, що сервіси відеодзвінків, що існують зараз, пропонують або безпеку, або зручність використання, але не те й інше одночасно.

Компанія планує вирішити цю проблему, надавши своїм користувачам можливість безпечних групових відеодзвінків, до кінця року.

“Відеовиклики в 2020 році дуже схожі на обмін повідомленнями в 2013 році. Є програми, які або безпечні, або придатні для використання, але не те і інше. Ми хотіли б це виправити, і ми зосередимося на тому, щоб забезпечити вам безпечні групові відеодзвінки в 2020 році”, — запевнили в компанії.

Варто зазначити, що заяву про запуск функції відеоконференції було озвучено компанією одночасно з новиною про те, що Telegram досяг нової рекордної позначки — 400 мільйонів активних користувачів на місяць. Це в два рази більше, ніж було два роки тому.

Крім того, докір від Telegram, щодо того, що вже існуючі сервіси не є надійними, пролунав на тлі стрімко зростаючої під час пандемії популярності сервісу Zoom, який, до того ж, виявився в центрі кількох скандалів, пов’язаних з безпекою.