У Тернополі чоловік вчинив самогубство під час обсервації в лікарні

Мешканець Тернополя, який 14 квітня повернувся з-за кордону, покінчив життя самогубством під час обсервації в лікарні.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

За даними штабу, протягом двох років чоловік майже весь час жив за кордоном. Симптомів коронавірусу у нього не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття.

Чоловіку 39 років, він одружений, виховував чотирьох дітей, але у лікарню йому ніхто не приносив передач. Чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій він жив сам, був індивідуальний санвузол і балкон.

“Ввечері, 24 квітня, чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у поліції , вчора близько 18.40 надійшло повідомлення від медиків міської лікарні №3 про те, що в палаті покінчив життя самогубством 39-річний житель обласного центру.

Там також розповіли, що під час спілкування з представниками мобільної групи чоловік погодився з проходженням обов’язкової обсервації та поводив себе спокійно, безконфліктно при госпіталізації до медичного закладу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини його смерті.