У Тернополі вирішили частково послабити карантин. Ресторанам та кафе дозволили працювати після 22:00.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Він зазначив, що карантин у місті було вирішено послабити, оскільки відбувається зростання динаміки одужання пацієнтів, хворих на COVID-19. Також за словами Надала, у місті відносно невелика завантаженість лікарень пацієнтами з COVID-19.

“Прийнято рішення з сьогоднішнього дня дозволити роботу закладів громадського харчування після 22:00 у відповідності до їхніх графіків роботи, але за наявності відповідних дозвільних документів на нічний режим роботи, який раніше видавався виконавчим комітетом Тернопільської міської ради”, – заявив міський голова.

Крім того, у місті дозволили практику партнерських пологів за результатами консиліуму лікарів та наявності ПЛР-тестування.

При цьому одночасно з послабленням карантину було рекомендовано Держспоживслужбі та Нацполіції посилити контроль за дотриманням протиепідемічних вимог. Особливо щодо закладів торгівлі, громадського харчування, громадського транспорту.