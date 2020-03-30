У Тернополі закликають доносити на сусідів, які приїхали з-за кордону і не хочуть дотримуватися правил самоізоляції.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.

“Анонімно повідомляйте про тернополян, які не дотримуються самоізоляції”, – йдеться в повідомленні.

Водночас також радять допомогти жителям міста, які повернулися з-за кордону, зберегти своє здоров’я та здоров’я оточуючих, пояснюючи їм важливість самоізоляції.

Якщо люди не планують дотримуватися правил самоізоляції, громадян закликають повідомляти про це на “гарячу лінію” або через спеціальну форму в інтернеті.

“За минулу добу зафіксували таких 17 звернень”, – йдеться в повідомленні.