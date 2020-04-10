Влада Тернополя вирішили не вводити комендантську годину в місті на вихідних, 11 і 12 березня, незважаючи на збільшення кількості підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомили на сайті міськради Тернополя.

У повідомленні сказано, що на вхідних правоохоронці стежитимуть за дотриманням карантинних заходів ретельніше, але вводити комендантську годину – не планують. Патрулювання здійснюватимуть на вулицях, в парках, на дитячих і спортивних майданчиках і так далі.

При в’їзді в місто водіям будуть проводити температурний скринінг.

У місті нагадали, що з 6 квітня громадянам заборонено виходити на вулицю без захисної маски або респіратора. По вулиці не можна ходити більше, ніж за дві людини.

Жителям Тернополя заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові і прибережні зони, спортивні та дитячі майданчики.

Також не можна виходити з дому без документів, що засвідчують особу.

При цьому водіїв попередили, що в міста і села, які визнані осередками поширення коронавірусу COVID-19, в’їзд заборонено. Якщо ж потрібно скористатися автомобілем для іншої мети, то в салоні можуть бути одночасно тільки двоє людей. За умови, що в автомобілі члени однієї сім’ї – їх може бути більше.

Наразі в області 196 підтверджених випадків, з яких 5 летальних; 418 підозр;