Про це повідомили на сайті міськради Тернополя.
У повідомленні сказано, що на вхідних правоохоронці стежитимуть за дотриманням карантинних заходів ретельніше, але вводити комендантську годину – не планують. Патрулювання здійснюватимуть на вулицях, в парках, на дитячих і спортивних майданчиках і так далі.
При в’їзді в місто водіям будуть проводити температурний скринінг.
У місті нагадали, що з 6 квітня громадянам заборонено виходити на вулицю без захисної маски або респіратора. По вулиці не можна ходити більше, ніж за дві людини.
Жителям Тернополя заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові і прибережні зони, спортивні та дитячі майданчики.
Також не можна виходити з дому без документів, що засвідчують особу.
При цьому водіїв попередили, що в міста і села, які визнані осередками поширення коронавірусу COVID-19, в’їзд заборонено. Якщо ж потрібно скористатися автомобілем для іншої мети, то в салоні можуть бути одночасно тільки двоє людей. За умови, що в автомобілі члени однієї сім’ї – їх може бути більше.
Наразі в області 196 підтверджених випадків, з яких 5 летальних; 418 підозр;
- Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що буде заборонено і дозволено українцям.
- У Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.