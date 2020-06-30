Covid-19 Україна

оновлено 30.06.2020 о 18:02

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У Тернополі посилили карантин

Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом на засіданні 30 червня ухвалив рішення стосовно обмеження часу роботи закладів громадського харчування і розважальних заходів.

Вівторок, 30 червня 2020, 18:59

Про це повідомляється на сторінці штабу в Facebook.

Кафе, готелі, бари, клуби, паби, дискотеки та інші установи розважальної сфери повинні закриватися до 22.00.

Крім того, штаб заборонив   після 22.00 роботу всіх підприємств у сфері гуртової  та роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, крім аптек, АЗС і продуктових магазинів.

Теги: Коронавірус, карантин, Тернополь

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