У Тернополі посилили карантин

Про це повідомляється на сторінці штабу в Facebook.
Кафе, готелі, бари, клуби, паби, дискотеки та інші установи розважальної сфери повинні закриватися до 22.00.
Крім того, штаб заборонив після 22.00 роботу всіх підприємств у сфері гуртової та роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, крім аптек, АЗС і продуктових магазинів.
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