У Тернополі вирішили посилити карантинні заходи через погіршення епідеміологічної ситуації в місті.

Про це повідомляється на сторінці Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом в Facebook.

Уточнюється, що в місті будуть заборонені святкування в закладах громадського харчування і масові заходи.

У Тернополі також будуть введені наступні обмеження:

– в закладах громадського харчування клієнти зможуть перебувати не більше двох годин;

– керівники ринків і торгово-розважальних центрів повинні будуть забезпечувати відвідувачам окремі вхід і вихід, проводити скринінг температури і забезпечувати дистанційну розмітку;

– в громадському транспорті дозволено перевезення пасажирів тільки в захисних масках і не більше наявних сидячих місць.

Відзначається, що заклади, які не мають можливості забезпечити такі епідеміологічні заходи, будуть закриті. При цьому з 18 червня в місті будуть проводитися перевірки ринків, торгово-розважальних центрів і громадського транспорту на відповідність епідеміологічним вимогам.