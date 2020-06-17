Про це повідомляється на сторінці Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом в Facebook.
Уточнюється, що в місті будуть заборонені святкування в закладах громадського харчування і масові заходи.
У Тернополі також будуть введені наступні обмеження:
– в закладах громадського харчування клієнти зможуть перебувати не більше двох годин;
– керівники ринків і торгово-розважальних центрів повинні будуть забезпечувати відвідувачам окремі вхід і вихід, проводити скринінг температури і забезпечувати дистанційну розмітку;
– в громадському транспорті дозволено перевезення пасажирів тільки в захисних масках і не більше наявних сидячих місць.
Відзначається, що заклади, які не мають можливості забезпечити такі епідеміологічні заходи, будуть закриті. При цьому з 18 червня в місті будуть проводитися перевірки ринків, торгово-розважальних центрів і громадського транспорту на відповідність епідеміологічним вимогам.
- Станом на ранок 17 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом COVID-19 – 758 випадків за добу. Також померла рекордна з початку спалаху кількість пацієнтів.