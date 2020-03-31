У Тернополі посилили карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби с коронавірусом в Facebook.

Таке рішення було прийнято міським штабом з ліквідації надзвичайної ситуації в Тернополі.

“Забороняється перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернопільської міської територіальної громади груп понад двоє осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад)”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, заборонили перебування на вулицях дітей до 14 років без супроводу дорослих. Діти вком від 14 до 18 років обов’язково мають повідомити про похід на вулицю батьків або опікунів.

Також у Тернополі затвердили алгоритм поховань, обмеживши число людей під час заходу.

“Ритуальні обряди можна проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб за умови дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту – маски, рукавички)”, – відзначили в штабі.