Як повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш у відеозверненні, такі заходи необхідні, щоб захистити людей.
“Ми ввели в області надзвичайну ситуацію. Я закликаю кожного: будьте відповідальними. Зрозумійте: це для того, щоб вберегти не лише здоров’я, а й життя ваших рідних, близьких, особливо батьків”, – наголосив Труш.
Він закликав залишатися вдома і піклуватися про своїх близьких та людей похилого віку.
Про введення надзвичайної ситуації також повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
“У Донецькій області введений режим надзвичайної ситуації. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19”, – зазначив він.
У зв’язку з цим Кириленко доручив:
• призначити керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
• забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих підприємств (організацій) і їх стале функціонування в цілому;
• з 00 годин 01 хвилини 23 березня тимчасово заборонити роботу ринків і подібних суб’єктів торгівлі із реалізації продовольчих і непродовольчих товарів (за винятком випадків, коли вони є основними або єдиними постачальниками певного переліку продуктів харчування і товарів першої необхідності).
- З понеділка, 23 березня, у Тернополі вирішили зупинити громадський транспорт.
- Перший випадок зараження коронавірусною інфекцією в Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя з міста Заліщики.
- Через поширення COVID-19 уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Крім того, режим НС був введений у Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях.