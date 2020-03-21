У Тернопільській та Донецькій областях вводять режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу COVID-19.

Як повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш у відеозверненні, такі заходи необхідні, щоб захистити людей.

“Ми ввели в області надзвичайну ситуацію. Я закликаю кожного: будьте відповідальними. Зрозумійте: це для того, щоб вберегти не лише здоров’я, а й життя ваших рідних, близьких, особливо батьків”, – наголосив Труш.

Він закликав залишатися вдома і піклуватися про своїх близьких та людей похилого віку.

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Про введення надзвичайної ситуації також повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

“У Донецькій області введений режим надзвичайної ситуації. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19”, – зазначив він.

У зв’язку з цим Кириленко доручив:

• призначити керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

• забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих підприємств (організацій) і їх стале функціонування в цілому;

• з 00 годин 01 хвилини 23 березня тимчасово заборонити роботу ринків і подібних суб’єктів торгівлі із реалізації продовольчих і непродовольчих товарів (за винятком випадків, коли вони є основними або єдиними постачальниками певного переліку продуктів харчування і товарів першої необхідності).