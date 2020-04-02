Про це повідомляється в Facebook на сторінці Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.
“Згідно з даними обласного лабораторного центру в Тернопільській області зафіксували 111 випадків COVID–19 за станом на 11:00 2 квітня”, – йдеться в повідомленні.
При цьому ще 17 людей зараз знаходяться під підозрою на коронавірус.
У свою чергу голова обласної державної адміністрації Павло Дронь на своїй сторінці в Facebook повідомляє, що епіцентром коронавируса в області залишається Монастириський район, де захворіли вже 83 людини і одна людина померла.
Крім того, Дронь розповів, що в області захворіли вже 32 медичних працівника, серед яких 10 лікарів і 22 медсестри, 5 дітей, 3 поліцейських, рятувальник і голова об’єднаної територіальної громади.
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