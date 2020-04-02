У Тернопільській області коронавірусом захворіли вже більше 100 людей, третина з них - медичні працівники.

Про це повідомляється в Facebook на сторінці Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.

“Згідно з даними обласного лабораторного центру в Тернопільській області зафіксували 111 випадків COVID–19 за станом на 11:00 2 квітня”, – йдеться в повідомленні.

При цьому ще 17 людей зараз знаходяться під підозрою на коронавірус.

У свою чергу голова обласної державної адміністрації Павло Дронь на своїй сторінці в Facebook повідомляє, що епіцентром коронавируса в області залишається Монастириський район, де захворіли вже 83 людини і одна людина померла.

Крім того, Дронь розповів, що в області захворіли вже 32 медичних працівника, серед яких 10 лікарів і 22 медсестри, 5 дітей, 3 поліцейських, рятувальник і голова об’єднаної територіальної громади.