На Тернопільщині річка Дністер перелилася через дамбу, триває евакуація людей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Telegram.

Уточнюється, що станом на цю мить рятувальники евакуюють людей вже з трьох сіл Монастириського району Тернопільської області.

“24 червня в ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Устя-Зелене Монастириського району на р. Дністер стався перелив через дамбу, внаслідок чого підтоплює сільськогосподарські угіддя”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в селі Лука проживає 51 осіб, а в селі Устя-Зелене – 103 особи. Крім того, також існує загроза затоплення села Коропець, в якому мешкають 100 осіб.