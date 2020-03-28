У Тернопільській області кількість людей інфікованих коронавірусом COVID-19 збільшилась до 43.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

“Згідно з даними обласного лабораторного центру в області зафіксували 43 випадки COVID-19 станом на 22:00 27 березня”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7 випадків залишаються під підозрою.