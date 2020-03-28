Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.
“Згідно з даними обласного лабораторного центру в області зафіксували 43 випадки COVID-19 станом на 22:00 27 березня”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 7 випадків залишаються під підозрою.
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