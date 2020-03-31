Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Тільки що лабораторний аналіз підтвердив у мене позитивний результат на COVID-19. У мого заступника – Андрія Гладиша, з яким ми разом здавали аналізи, результат негативний, він здоровий”, – написав мер міста.
Старух розповів, що останній місяць почувався добре, жодного разу не було ні підвищеної температури, ні інших симптомів. Дружина і син почуваються нормально.
“Лікарі стверджують, що більшість з нас перенесе це захворювання не відчуваючи його”, – зазначив чиновник.
Він закликав жителів міста не панікувати, дотримуватися карантину, залишатися вдома.
Старух повідомив, що два тижні йому доведеться пробути на самоізоляції. Однак він має намір працювати дистанційно.
- В Україні станом на 22:00 31 березня зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.